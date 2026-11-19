Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Shenzhen'de 33. APEC zirvesi konuklarına yemek verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi için Shenzhen'deki konuklara karşılama yemeği verdi. Xi, yemekteki konuşmasında açıklık, inovasyon ve işbirliğinin APEC'in kuruluşundan bu yana ayırt edici özellikleri olduğunu söyledi.
SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan konuklar onuruna karşılama yemeği düzenledi.
Xi, çarşamba günü düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, açıklık, inovasyon ve işbirliğinin, kuruluşundan bu yana APEC'in ayırt edici özellikleri olarak öne çıktığını söyledi. Xi, APEC'in çağın nabzını tutarak bölgesel ekonomik entegrasyon sürecine yön verdiğini ve Asya-Pasifik'in dünyanın en dinamik bölgesi ve küresel ekonomik büyümenin başlıca itici güçlerinden biri haline gelmesini sağladığını belirtti.
Kaynak: Xinhua
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