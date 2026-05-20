Xi ve Putin Beijing'de ortak basın toplantısı düzenledi

20.05.2026 16:48
Xi Jinping ve Putin, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması üzerine görüştü.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Putin'in Çin'e 25. ziyaretini düzenlediğine dikkat çeken Xi, bunun Çin-Rusya ilişkilerinin ulaştığı yüksek seviyeyi ve özel doğasını tam anlamıyla yansıttığını söyledi.

Xi, daha kaliteli karşılıklı siyasi güvenin sağlamlaştırılması ve birbirlerine yönelik stratejik desteğin güçlendirilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Çin Cumhurbaşkanı iki ülkenin, temel çıkarları ve başlıca endişeleri ile ilgili konularda birbirlerini kararlılıkla daha da fazla desteklemeye ve her düzeyde stratejik iletişim ve etkileşimi güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Xi, Çin ve Rusya'nın, karşılıklı fayda sağlayan daha kaliteli işbirliğini güçlendirmesi ve kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerini ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini vurguladı. Xi, iki tarafın, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'ı (2026-2030) ile Rusya'nın 2030 yılına kadar uygulanacak kalkınma stratejisi arasındaki uyumu derinleştirmesi ve çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini artırıp güncellemesi gerektiğini de ifade etti.

Xi ayrıca daha kaliteli halklar arası etkileşimin teşvik edilmesi ve iki halk arasında nesiller boyu devam eden kalıcı dostluğun temelinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Xi, iki tarafın, hem iki yönlü öğrenci değişim programlarını daha da genişletmek hem de üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini derinleştirmek üzere Çin-Rusya Eğitim Yılları girişimini fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Xi, Çin ve Rusya'ya daha kaliteli uluslararası koordinasyon yürütme ve küresel yönetişimi reforme edip iyileştirmek için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Xi, iki ülkenin, 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını inkar ederek faşizm ve militarizmi aklamaya ve yeniden canlandırmaya çalışan provokasyonlar başta olmak üzere tek taraflı zorbalığın her türüne ve tarihin akışını tersine çevirmeye yönelik eylemlere karşı çıkması gerektiğini belirtti.

Putin ise Rusya-Çin ilişkilerinin günümüzde ulaştığı eşi görülmemiş seviyeye dikkat çekerek, iki ülkenin karşılıklı saygı, eşit şartlarda karşılıklı yardımlaşma ve karşılıklı destek ruhu içinde ikili işbirliğini istikrarlı şekilde ilerlettiğini ifade etti.

Putin, iki ülke arasındaki işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı gibi, jeopolitik değişikliklerden de etkilenmediğini kaydetti.

Rusya ve Çin'in uluslararası arenada yakın stratejik koordinasyonu sürdüreceklerini söyleyen Putin, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve küresel güvenlik ve istikrarı korumak üzere birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

