Xi ve Putin Pekin\'de Bir Araya Geldi

20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Beijing'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyonun artırılması ve iyi komşuluk ve dostane işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı.