Xiaomi, yeni enerjili araç SU-7 modelini piyasaya sürdü - Son Dakika
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Xiaomi, yeni enerjili araç SU-7 modelini piyasaya sürdü

Çinli teknoloji firması Xiaomi, kendi geliştirdiği ilk yeni enerjili araç olan SU-7 modelini piyasaya sürdü. Modelin üç versiyonu olan SU7, SU7 Pro ve SU7 Max, farklı fiyatlarla müşterilere sunulacak. Minimum sürüş menzili 700 kilometre olan araçlar, Nisan ve Mayıs aylarında teslim edilmeye başlanacak. Xiaomi, yeni enerjili araç sektörüne 2021 yılında giriş yapmış ve büyük bir fabrika inşa etmiştir. Çin'deki yeni enerjili araç üretim ve satış hacmi ise hızla artmaktadır.

29.03.2024 12:14
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BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çinli teknoloji firması Xiaomi, kendi geliştirdiği ilk yeni enerjili araç olan SU-7 modelini Perşembe gecesi piyasaya sürdü.

Modelin üç versiyonu olan SU7, SU7 Pro ve SU7 Max, 215.900 yuan (30.431 ABD doları) ile 299.900 yuan arasında değişen fiyatlarla piyasaya girecek.

Minimum sürüş menzili 700 kilometre olarak tasarlanan SU7 ve SU7 Max modelleri Nisan sonu itibarıyla müşterilere teslim edilmeye başlanacak. SU7 Pro ise Mayıs sonu itibarıyla teslim edilecek.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, lansman etkinliğinde yaptığı konuşmada model tasarımı, batarya, akıllı sürüş ve akıllı kokpit gibi kilit alanlarda teknolojik atılımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni enerjili araç sektörüne 2021 yılında giren Xiaomi, Beijing'de 700.000 metrekareyi aşkın bir alanı kaplayan bir fabrika inşa etti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında Çin'deki yeni enerjili araç üretim hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 28,2 artarak 1,25 milyon adede ulaşırken, satış hacmi ise yüzde 29,4 artarak 1,21 milyon adede yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Xiaomi, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi, yeni enerjili araç SU-7 modelini piyasaya sürdü - Son Dakika

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