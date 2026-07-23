Xingtai: Bisiklet Üretiminin Merkezi

XİNGTAİ, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in bisiklet üretim merkezi olarak tanınan Xingtai kenti, ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ihraç ediyor.

Son yıllarda bisiklet sektöründe modernizasyon çalışmalarını hızlandıran kent, altyapısını geliştirerek çok sayıda profesyonel yarışa ve halka açık bisiklet etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Üretim kapasitesini spor etkinlikleriyle birleştiren Xingtai, yerel bisiklet sektörünün gelişimine ivme kazandırıyor.