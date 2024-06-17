Xinhua Haber Ajansı, ABD medya, stratejik ve akademik çevreleriyle görüş alışverişinde bulundu

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ÇEKİM TARİHİ: 14 Haziran 2024

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1. Xinhua'nın, Washington'da ABD medya, stratejik ve akademik çevreleriyle yaptığı görüş alışverişinden çeşitli görüntüler

Xinhua Haber Ajansı, ABD medya, stratejik ve akademik çevreleriyle diyalog kurup görüş alışverişinde bulunmak için Cuma günü Washington'ta Çin büyükelçiliğinde bir resepsiyon düzenledi.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında Çin ve ABD'nin, iki ülke lideri arasında Kasım ayında San Francisco'da varılan gelecek odaklı "San Francisco Vizyonu"nun stratejik rehberliğini takip etmesi gerektiğini söyledi.

Fu her iki ülkenin medya, stratejik ve akademik çevrelerini, sahip oldukları benzersiz avantajları tam olarak kullanmaları ve ikili ilişkilerin ilerlemesine katkıda bulunmaları için cesaretlendirdi.

Xinhua Başkanı bu bağlamda Çin ve ABD medya, stratejik ve akademik çevrelerinin, iki ülkenin kalkınma sürecine, farklılıkları elde tutarak ortak zemin arama zihniyetiyle bakması ve rekabetten ziyade işbirliğine odaklanması gerektiğini belirtti.

İki halk arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda Fu, her iki ülkenin medya, stratejik ve akademik çevrelerinin, halkların birbirlerini daha iyi tanımalarının önünü açmak ve dostluğu giderek daha güçlü ve sağlam kılmak için el ele vererek kültürler arası iletişimi güçlendirmeye, halklar arası etkileşim ve işbirliğini artırmaya yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

Fu, "Medya, stratejik ve akademik çevrelerin benzersiz avantajlarından tam anlamıyla faydalanarak iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmenin daha pratik yollarını keşfedebilir ve ikili ilişkilerin daha da ilerlemesinin yanı sıra dünyanın refah ve istikrarına katkıda bulunabiliriz" dedi.

"Xinhua, Çin'in devlet haber ajansı ve dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından biri. Aynı zamanda Çin'deki karar vericiler için önemli bir düşünce kuruluşu işlevi görüyor. Çin-ABD ilişkilerinin uzun vadeli gelişimini göz önünde bulundurarak iki ülke arasındaki dostane etkileşimi her zaman destekliyoruz."

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng ise Çin-ABD ilişkilerindeki mevcut istikrar eğiliminin kolay elde edilmediğini söyleyerek, "Önümüzdeki zorluklar konusunda da gözümüzü dört açmalıyız" dedi.

Xie, "İlişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerleyebilmesi için tıpkı bir gömleğin doğru iliklenmesi gereken ilk düğmesi gibi iki tarafın her şeyden önce birbirlerine karşı doğru algı geliştirmesi gerekiyor" dedi.

Büyükelçi, ABD medyası ile stratejik ve akademik çevrelerinin yankı odasından kurtulup Çin'in renkli taraflarını keşfedip haberleştirmeleri, "caydırıcı etki" karşısında yılmaması ve Çin-ABD ilişkilerinin güçlü savunucuları olması, halklar arası etkileşimin önündeki engelleri yıkması ve gönüllerde daha fazla köprü kurması temennisinde bulundu.

Etkinliğe 50'den fazla büyük medya kuruluşu, önemli düşünce kuruluşları ve uluslararası örgütlerin Washington'daki temsilcileri katıldı. Katılımcılar Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimine daha fazla katkıda bulunma isteklerini dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington'dan bildiriyor.

(XHTV)