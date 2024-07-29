Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Class Editori CEO'su Paolo Panerai ile görüştü

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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Milano merkezli İtalyan medya holdingi Class Editori CEO'su Paolo Panerai ile bir araya geldi.

Fu Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede içinde bulunduğumuz yılın Çin ile İtalya arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 20. yıldönümü olduğunu kaydederek Xinhua Haber Ajansı'nın iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıları hayata geçirmek, medya etkileşim ve iletişimini daha da derinleştirmek, Çin-İtalya dostane işbirliğinin sesinin daha geniş alanda duyulmasını sağlamak ve iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin yeni bir seviyeye çıkarılmasına olumlu katkılarda bulunmak üzere Class Editori ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Panerai ise Class Editori'nin Xinhua Haber Ajansı'yla dostane işbirliği ilişkisine büyük değer verdiğini ve iki taraf arasındaki etkileşimlerin sürekli derinleştiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Panerai, iki tarafın medyanın teknolojiyle güçlendirilmesi gibi alanlarda iletişimi artırmasını ümit ettiklerini belirtti.

Panerai, toplantıdan önce Xinhua Haber Ajansı'nın merkez binasını ziyaret etti.