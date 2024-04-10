Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Macaristan Büyükelçisi ile bir araya geldi

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BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Salı günü Beijing'de Macaristan'ın Çin Büyükelçisi Mate Pesti ile bir araya geldi.

Fu, bu yılın Çin ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi. Fu, Xinhua'nın halklar arası etkileşimlerde iletişim sağlayıcı ve kültürel etkileşimlerde kolaylaştırıcı olarak aktif rol oynamak, medya ve personel etkileşimini pekiştirmek ve ikili kazan-kazan işbirliği ile halklar arası etkileşimin dostane hikayesini tüm dünyaya ortaklaşa anlatmak üzere Macaristan ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Pesti ise Macaristan ve Çin'in son yıllarda çeşitli alanlarda verimli işbirliği yürüttüğünü ifade ederken, iki ülke lideri arasındaki üst düzey mutabakatı hayata geçirmek ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayışı sürekli teşvik etmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.