Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Macaristan Büyükelçisi ile bir araya geldi

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Salı günü Beijing'de Macaristan'ın Çin Büyükelçisi Mate Pesti ile bir araya geldi.
Fu, bu yılın Çin ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi. Fu, Xinhua'nın halklar arası etkileşimlerde iletişim sağlayıcı ve kültürel etkileşimlerde kolaylaştırıcı olarak aktif rol oynamak, medya ve personel etkileşimini pekiştirmek ve ikili kazan-kazan işbirliği ile halklar arası etkileşimin dostane hikayesini tüm dünyaya ortaklaşa anlatmak üzere Macaristan ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.
Pesti ise Macaristan ve Çin'in son yıllarda çeşitli alanlarda verimli işbirliği yürüttüğünü ifade ederken, iki ülke lideri arasındaki üst düzey mutabakatı hayata geçirmek ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayışı sürekli teşvik etmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.
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Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi teşvik etmek amacıyla Mayıs ayında ülke genelinde bir ay sürecek bir kampanya başlatacağını duyurdu. Kampanya, turizm sektörünün gelişimini artırmayı, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmayı ve kültürel gelişimi turizmle bütünleştirmeyi hedefliyor. Bakanlık, altı şehri turistik niteliklerini vurgulamak için seçecek ve yerel yönetimlere tercihli uygulamalar benimsemeleri çağrısında bulunacak. Ayrıca, yerel turizm departmanları turistik cazibe merkezlerini tanıtmak ve canlı yayın gösterileri düzenlemek için sosyal medya platformlarıyla işbirliği yapacak.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Hicret Cami'sinde imamlık yapan Bünyamin Teke, mahallede bulunan çocukları toplayarak Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı. Teke, yaşlıların ve kimsesizlerin ziyareti başta olmak üzere dini bayramların önemi hakkında genel bilgiler verdi ve çocukların sorularını cevapladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda kulüp yöneticileri, teknik direktör, futbolcular ve kulüp personelleri bir araya geldi. Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyası kapsamında deprem bölgesinde yaşayan depremzedelerle bir araya gelindiği ve çocuklarla yapılan özel maçlara tanıklık edildiği belirtildi. Büyükekşi, Mübarek Ramazan Bayramı'nın hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni etti.
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