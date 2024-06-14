Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve Reuters Başkanı Paul Bascobert İle Görüştü - Son Dakika
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Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve Reuters Başkanı Paul Bascobert İle Görüştü

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve ABD'nin New York kentinde Reuters Başkanı Paul Bascobert ile bir araya geldi. Görüşmede, iki kurum arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Fu, iki taraf arasındaki ikili işbirliğinin son yıllarda sık sık üst düzey temaslarda bulunulduğunu ve yeni gelişmeler yaşandığını belirtti. İki kurum, gelişen teknolojilerin kullanımı, uluslararası haber hizmetleri ve diğer alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeyi umuyor.

14.06.2024 12:01
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NEW YORK, 14 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve ABD'nin New York kentinde Reuters Başkanı Paul Bascobert ile bir araya geldi. Taraflar, görüşmede iki kurum arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ve karşılıklı ilgi alanına giren konuları ele aldı.

ABD'ye giden heyete başkanlık eden Fu, Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede, iki tarafın yaklaşık 70 yıla uzanan ikili işbirliği sayesinde son yıllarda sık sık üst düzey temaslarda bulunulduğu ve işbirliğinde yeni gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Fu, iki kurumun, gelişen teknolojilerin kullanımı, uluslararası haber hizmetleri ve diğer alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmesini umduğunu ifade etti.

İki tarafın medya sektöründe son derece önemli bir konferans haline gelen Dünya Medya Zirvesi'ni ortaklaşa inşa ettiğini hatırlatan Bascobert ise bir sonraki Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zeka konusundaki en son gelişmeleri paylaşmayı iple çektiğini söyledi.

Bascobert, birlikte çalışmanın ve farklı kültürlerin birbirini anlamasına yol göstermenin önemine dikkat çekti.

İki taraf ayrıca yapay zeka, video hizmetleri ve turizm tanıtım fırsatları konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

New York, Uluslararası İlişkiler, Medya, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

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