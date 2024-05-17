Xinhua ve TASS Haber Ajansları arasında yeni anlaşma imzalandı

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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Perşembe günü Beijing'de Rusya'nın TASS Haber Ajansı Genel Müdürü Andrey Kondraşov ile bir araya geldi.

İki ülke liderinin nezaretinde, iki ajans arasında haber alışverişi ve işbirliği alanında yeni bir anlaşma imzalandığını kaydeden Fu, her iki tarafın da anlaşmayı tam olarak uygulamasının ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının derinleşmesine yeni katkılar sunmasının beklendiğini belirtti.

Fu, Xinhua'nın, BRICS liderlerinin toplantıları için elverişli bir atmosfer oluşturmak üzere BRICS medya forumuna ev sahipliği yapacak olan TASS'ı desteklediğini ifade etti. Dünya Medya Zirvesi mekanizması kapsamında çeşitli faaliyetlere aktif katılımından dolayı TASS'a teşekkür eden Fu, iki tarafın bu çerçevede işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmesi temennisinde bulundu.

TASS ve Xinhua'nın uzun vadeli dostane işbirliği ilişkileri yürüttüğünü kaydeden Kondraşov ise iki liderin nezaretinde söz konusu anlaşmanın imzalanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Kondraşov, iki tarafın ekonomik bilgi alışverişi, yapay zeka uygulamaları ve personel ziyaretleri gibi alanlarda işbirliğini artırmaya devam etmesini beklediğini dile getirdi.