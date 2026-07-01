Xinjiang'da Yeni Demiryolu İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Xinjiang'da Yeni Demiryolu İnşaatı Başladı

Xinjiang\'da Yeni Demiryolu İnşaatı Başladı
01.07.2026 13:24
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Yining-Aksu Demiryolu, seyahat süresini 16 saatten 8 saate düşürecek, 2032'de tamamlanacak.

URUMQİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Yining-Aksu Demiryolu Hattı'nın kapsamlı inşaat çalışmaları salı günü başladı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi Urumqi Grubu'nun verdiği bilgilere göre, hattın tamamlanmasının ardından Xinjiang'ın kuzeyi ile güneyi arasında trenle seyahat süresi 16 saatten yaklaşık 8 saate düşecek.

Trenlerin saatte 160 kilometre hız yapmasına olanak tanıyan tek hatlı elektrikli demiryolunda hem yolcu hem de kargo trenleri faaliyette bulunabilecek. Hattın, 2032 yılı sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Xinjiang'ın kuzey ve güney kesimleri arasındaki demiryolu ulaşımı, bugüne kadar Turpan üzerinden geçen, uzun ve dolambaçlı bir güzergah üzerinden sağlanıyordu. İki bölge arasında doğrudan bağlantı sağlamayı amaçlayan Yining-Aksu Demiryolu Hattı'nın ön hazırlık çalışmaları 2025'in eylül ayında başlatıldı.

Demiryolunun inşasından sorumlu birimin yetkilisi Li Quanzhi, Yining-Aksu Demiryolu Hattı'nın, Tianshan Dağları'nın iç kesimlerindeki demiryolu ağındaki eksik bağlantıyı tamamlayacağına dikkat çekti. Li, hattın Xinjiang'ın kuzeyi ile güneyi arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde kısaltacağını ve tarım, hayvancılık, sanayi ile madencilik ürünlerinin daha hızlı taşınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xinjiang'da Yeni Demiryolu İnşaatı Başladı - Son Dakika

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