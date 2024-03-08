Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, yüksek teknoloji işletmeleriyle rekor kırdı

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URUMQİ, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada, ülkenin kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin 2023 yılında akıllı tarım, yeni enerji ve yeni malzemeler gibi alanları kapsayan 1.911 yüksek teknoloji işletmesine ev sahipliği yaparak bu alanda rekor kırdığını söyledi.

Bölgenin bilim ve teknoloji departmanı, Xinjiang'daki küçük ve orta ölçekli bilimsel ve teknolojik işletmelerin sayısının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 80,2 artışla 2.256'ya ulaştığını bildirdi. Departman, bölgenin teknoloji sözleşmelerinin cirosunun geçen yıl 7,37 milyar yuanı (yaklaşık 1,04 milyar ABD doları) aştığını ve bir önceki yıla göre yüzde 130 arttığını kaydetti.

Bölge 2024 yılında ise teknoloji işlemleri cirosunu 9 milyar yuanın üzerine çıkarmayı, yüksek teknolojili işletme sayısını 550 daha artırmayı ve toplamda 2.500'ün üzerinde küçük ve orta ölçekli bilimsel ve teknolojik işletme sayısına ulaşmayı hedefliyor.