Xiong\'an\'da Ağaçlandırma Projesi İlerlemesi

XİONG'AN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Xiong'an Yeni Bölgesi'nde 2017 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 32.200 hektarlık bir alan yeniden ağaçlandırıldı.
Proje sayesinde bölgedeki yeşil alan yaklaşık 49.533,33 hektara ulaşırken, orman örtüsü oranı da yüzde 11'den yüzde 35,1'e yükseldi.
