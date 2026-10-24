Xiong\'an\'da yönetişim forumu başladı, katılımcılar akıllı kent merkezini gezdi

XİONG'AN, 24 Ekim (Xinhua) -- 2026 Küresel Yönetişim Forumu cuma günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an kentinde başladı. Çok sayıda ülke ve bölgelerden katılımcılar, pazar günü sona erecek fuar öncesinde Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki akıllı kent bilim ve inovasyon merkezini ve girişimcilik bölgesinin inşaat alanını gezdi.