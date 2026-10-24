Xiong\'an\'da yönetişim forumu başladı, katılımcılar akıllı kent merkezini gezdi

Xiong'an'da yönetişim forumu başladı, katılımcılar akıllı kent merkezini gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Küresel Yönetişim Forumu, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an kentinde cuma günü başladı. Çok sayıda ülke ve bölgeden katılımcılar, pazar günü sona erecek forum öncesinde akıllı kent bilim ve inovasyon merkezini ve girişimcilik bölgesinin inşaat alanını gezdi.
XİONG'AN, 24 Ekim (Xinhua) -- 2026 Küresel Yönetişim Forumu cuma günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an kentinde başladı. Çok sayıda ülke ve bölgelerden katılımcılar, pazar günü sona erecek fuar öncesinde Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki akıllı kent bilim ve inovasyon merkezini ve girişimcilik bölgesinin inşaat alanını gezdi.
Kaynak: Xinhua
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