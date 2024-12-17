Yaban Domuzları Elazığ\'ın Hacıhüseyinler Köyüne İndi

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ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, yaban domuzlarının köye indiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Baskil'de dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkilediği Hacıhüseyinler köyünde, yaban domuzu sürüsü köye indi. Evlerin çevresinde dolaşan yaban domuzları bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,