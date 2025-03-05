Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

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Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince Elekdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Asar Göleti çevresinde yem bırakılan yerlerdeki ağaçlara fotokapan da takılarak, gözlem alanı oluşturuldu.

Ayrıca Taşköprü ilçesinde sulak alan olarak tescil edilen Asar Göleti etrafındaki ağaçlara kuş yuvaları asılarak, kuş gözlem etkinliği gerçekleştirildi.