Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaban hayatını desteklemek için sahada oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarımız için yemleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yemleme yaptığımız alanlara fotokapanlar yerleştirerek süreci yakından takip ediyor, elde ettiğimiz verilerle çalışmalarımızı yönlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.