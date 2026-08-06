Yaban Keçilerine Yasa Dışı Av Cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 yıl önce Siirt'in Şirvan ilçesinde koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan kişilere idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlık, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı avcılık yapanların cezasız kalmadığını ifade etti.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"6 yıl önce Siirt Şirvan'da koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığımız, Jandarma teşkilatımız ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizin titiz takibi ve koordinasyonuyla tespit edilerek, haklarında idari para cezası uygulandı. Yıllar geçse de devletimizin hafızası diri, kanunsuzluklara karşı takibi her zaman nettir. Doğal hayatı korumak için tüm kurumlarımızla 7/24 sahadayız."