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Yaban tavşanı fotokapanla görüntülendi

TOKAT - Tokat'ta yaban hayatı gözlemcisinin kurduğu fotokapan, karla kaplı ormanda dolaşan bir yaban tavşanını kaydederek doğanın gizemli anlarını gözler önüne serdi.

Erbaa ilçesinde, Canik Dağları eteklerinde kurulu bir fotokapan, yaban hayatı araştırmacısı Kenan Kesmez'in çalışmalarına ışık tuttu. Kesmez'in bölgede kurduğu fotokapan, ormanlık alanda dolaşan bir yaban tavşanını kaydetti. Görüntülerde karla kaplı ormanın içinde hareket eden tavşan, fotokapanın çekim alanına girdi. Kameranın önünden geçtikten sonra gözden kayboldu. Bu kısa ama etkileyici an, doğanın sessiz dünyasındaki izleri bir kez daha gözler önüne serdi.