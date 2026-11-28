İstanbul'da yabancı basın mensuplarına silahlarla röportaj verdiği belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne mensup oldukları öne sürülen bazı şüphelilerin araç içinde yabancı basın mensuplarına silahlarla röportaj vermelerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, suç örgütüne mensup oldukları öne sürülen bazı şüphelilerin araç içerisinde silahlarla görüntü vererek yabancı basın mensuplarına röportaj vermelerine ilişkin çalışma başlatmıştı.

Bazı sosyal medya platformlarında da yayımlanan görüntülere ilişkin 25 Kasım'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 6 zanlı daha yakalanmıştı.

Röportajda görülen minibüs ve otomobilin kiralık olduğunu belirleyen ekipler, inceleme yapılan araçları İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilemişti.