Yagi Tayfunu'nda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 262 - Son Dakika
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Yagi Tayfunu'nda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 262

Yagi Tayfunu'nun neden olduğu seller ve heyelanlar sonucu Vietnam'da 262 kişi hayatını kaybetti.

14.09.2024 17:16
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Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı heyelan ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 262'ye yükseldi.

VN Express haber sitesine göre, bu yıl Asya kıtasını vuran en güçlü fırtına olarak da tanımlanan Yagi Tayfunu'nun Vietnam'daki etkileri sürüyor.

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı heyelan ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 262'ye çıktığı bildirildi.

Tayfunların neden olduğu afetlerde 820'den fazla kişinin yaralandığı ve 83 kişinin kaybolduğu belirtilen açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Lao Cai eyaletine bağlı Nu köyünde meydana gelen sel sonrası köydeki bütün evlerin sular altında kaldığı, kurtarma ekiplerinin kayıp köy halkını aramayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülke genelinde yaklaşık 137 bin evin hasar gördüğü, 130 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği ve tayfunun etkisini gösterdiği kentlerdeki altyapının ciddi zarar gördüğü aktarıldı.

Vietnam'da çocuklar temiz su ve sağlık hizmetlerine erişemiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da çok sayıda çocuğun evini kaybettiğini, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğunu bildirdi.

Açıklamada, okulların hasar görmesi, elektrik ve su kesintilerinin yaşanması nedeniyle yaklaşık 2 milyon çocuğun eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişimden de yoksun kaldığına işaret edildi.

UNICEF, tayfundan etkilenen çocukların ve ailelerin kritik ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 15 milyon dolara ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.

Filipinler'in kuzey bölgelerini de 3 Eylül'de vuran Yagi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini ise 7 Eylül'de etkileyen tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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