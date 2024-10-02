Yağış Uyarısı ve Sıcaklık Artışı - Son Dakika
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Yağış Uyarısı ve Sıcaklık Artışı

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Meteoroloji, Zonguldak ve çevrelerinde kuvvetli yağış, batıda ise sıcaklık artışı bekliyor.

02.10.2024 10:56
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(ANKARA) - Meteoroloji Zonguldak, Bartın ve Karabük için yerel kuvvetli, Sakarya, Sivas ve Hatay için ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları ise batı ve iç kesimlerde 3-5 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmurlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji, rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise yer yer kuvvetli eseceğini bildirdi.

Kuvvetli rüzgarın ve kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Öte yandan, hava sıcaklıkları yurdun batı ve iç kesimlerinde 3-5 derece artacak. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 18, en düşük 9; İstanbul'da en yüksek 22, en düşük 15; İzmir'de en yüksek 27, en düşük 15 derece olacak.

Yağış Uyarısı ve Sıcaklık Artışı
Kaynak: ANKA

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