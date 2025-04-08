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Yağışlar Üreticiyi Sevindirdi

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Kırşehir'de yağışlar, tarım verimini artırdı. Ziraat Odası Başkanı, olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.

08.04.2025 13:51
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Yağışlar, Kırşehirli üreticilerin yüzünü güldürdü

Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak:

"Yağışlar verimde katkı sağladı, üretici olumlu etkilendi"

KIRŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, yağışların tarımsal üretimde etkili olduğunu söyledi.

İstenilen yağışın şehrin her bölgesine düştüğünü aktaran Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak; "Son yağışlar, çiftçimizin üreticimizin yüzünü güldürdü. İstenilen miktarda yağış lokal şekilde şehrin her bölgesine düştü. 2-3 gün daha yağış beklentisi var. Bu yağışlar tarımsal verimde etkili olacak" dedi. Fenolojik gözlemler sonucunda yağışların etkisini gördüklerini aktaran Toprak açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Yapılan fenolojik gözlemlerde yağışın düşmesinden dolayı ekili alanlarda pozitif gelişmeler meydana geldi. Örtü altı üretimlerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte bazı zararlar yaşansa da bu durum çok etkili olmadı. Örtü altında olan ürünlerde zarar oluştu. Şuan çiftçimiz tarlada, toprak hazırlanıyor ve gübre atımları başladı. Ot ilacı atım zamanları da geldi. Çiftçi bu konuda dikkatli olmalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Kırşehir, Ekonomi, Güncel, Tarım, Doğa, Son Dakika

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