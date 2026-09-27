Yağışlara rağmen İznik Gölü'nde çekilme 200 metreye yaklaşıp balıkçılığı vuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yağışlara rağmen İznik Gölü'nde çekilme 200 metreye yaklaşıp balıkçılığı vuruyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yağışlara rağmen İznik Gölü\'nde çekilme 200 metreye yaklaşıp balıkçılığı vuruyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İznik Gölü'nde su seviyesi düşerken kıyıdan çekilme, Kasım 2024'te 150 metreydi, bugünlerde 200 metreye yaklaştı. Barajları dolduran yağışlara rağmen göl sığlaşırken sanayileşme, tarımsal sulama ve kuraklık balıkçılıkla geçimini sağlayanları olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde su seviyesindeki düşüş ve kıyı şeridindeki çekilme her geçen gün artıyor.

Ülkenin önemli tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'ndeki çekilme özellikle son yıllarda giderek hızlandı. Bir zamanlar büyük teknelerin yanaştığı iskeleler sudan metrelerce uzaklaşırken, bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı.

Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulama ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve buharlaşma nedeniyle gölün su seviyesindeki düşüş her geçen yıl artıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Orhangazi ve İznik ilçe merkezleri arasında 2015-2018 yıllarında işletilen "Akşemseddin" adlı yolcu gemisinin yanaştığı Orhangazi İskelesi'nin sudan metrelerce uzakta kalması, çekilmenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Kasım 2024'te kıyıdan 150 metre uzaklaşan göldeki çekilmenin bugünlerde 200 metreye yaklaştığı görülürken, su seviyesinin düşmesi balıkçılıkla geçimini sağlayanları da olumsuz etkiliyor.

"Yağışların bu su bütçesini tamamlama konusunda yeterli olmadığını görüyoruz"

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Dindar, AA muhabirine, İznik Gölü'nün hem Marmara Bölgesi hem de Türkiye için kıymetli bir tatlı su kaynağı olduğunu söyledi.

İznik Gölü'nün tarih, turizm ve biyoçeşitlilik açısından da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dindar, göldeki çekilmeye bağlı olarak su kalitesinin de bozulduğunu dile getirdi.

Dindar, uydu görüntüleri ve geçmiş dönemlerdeki kaynaklara bakıldığında çekilmenin ciddi boyuta geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"İznik Gölü civarında hem sanayileşme hem de ciddi bir tarımsal faaliyet söz konusu. Dolayısıyla İznik Gölü de bu amaçla uzun yıllardır kullanıma maruz kalıyor. Diğer taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle yıllar içerisinde yağışlarımızın miktarları azaldı. Havzaları besleyen su kaynakları, derelerin taşıma kapasitesi düştü. Bir taraftan da yer altı suyunu çok ciddi miktarda kullandığımız için yer altı su rezervlerimizde ciddi bir düşüş söz konusu oldu. İznik Gölü'nün su bütçesine baktığımızda sadece yağışların bu su bütçesini tamamlama konusunda yeterli olmadığını görüyoruz. Bu da su seviyesinin maalesef yükselmemesine sebebiyet veriyor. Bugün baktığımız zaman aslında sular altında kalan pek çok arkeolojik yapının bile çekilmeyle ortaya çıktığını görüyoruz."

"Hem tarımsal faaliyetler hem de yer altı sularının kullanımı devam ediyor"

İznik Gölü'nün yağışlar, dereler ve yer altı sularıyla beslendiğine değinen Dindar, son 5-10 yıllık döneme bakıldığında yağış miktarlarının yetersiz olduğunu ifade etti.

Dindar, göllerdeki su seviyesinin sadece yağışla yükselemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yağışların toprakla buluştuğunu, yer altı suyuna sızdığını düşündüğümüzde dolayısıyla yağmurun tamamı su kütlesine dönüşmüyor. Bir sene çok kurak geçiyor, ikinci sene onun üzerine çok kurak geçiyor. Bu aşamada hem tarımsal faaliyetler hem de yer altı sularının kullanımı devam ediyor. Su belli bir seviyenin altına düştüğünde gölün toparlanması yalnızca bir yıl ya da mevsimdeki yoğun yağışla mümkün değil. İznik Gölü adım adım çekilmeye devam ediyor."

Prof. Dr. Efsun Dindar, 2027 itibarıyla uygulanacak yeni 5 yıllık eylem planı kapsamında tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin daha da artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Sazlık alanın içerisinde zehir birikiyor"

Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş da kıyıdan yaklaşık 200 metre çekilen göldeki balık popülasyonunda düşüş olduğunu söyledi. Bektaş, şunları kaydetti:

"Tarımsal faaliyetlere bağlı gübre ve ilaçlardan kaynaklı sazlık alanın içerisinde zehir birikiyor. Göle atılan yavru balıklar orada yaşayamıyor, girince ölüyorlar. Balıklar, yumurta bıraktığı zaman yavru alamıyoruz. Önceden günlük 2 ton balık tutardım. 6 yıl boyunca Irak'a balık ihracatı yaptım. Her 4 günde bir tır doldururduk."

Kaynak: AA
İznik GölüGüncelÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Busenaz Sürmeneli’ye gülümseten soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru
11:25
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
09:05
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:36:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Yağışlara rağmen İznik Gölü'nde çekilme 200 metreye yaklaşıp balıkçılığı vuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei