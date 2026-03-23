Yağışlı Hava Bu Hafta Sürüyor

23.03.2026 16:32
Yurt genelinde bu hafta yağışlar etkili olacak, bazı bölgelerde çığ tehlikesi var.

Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava bu hafta da etkisini sürdürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Macit, yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı havanın yurt genelinde bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirterek, yağışların yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesinin doğusunda devam edeceğini söyledi.

Yağışların çarşamba ve perşembe günü ülke genelinde etkili olacağını anlatan Macit, "Cuma günü yağışlar doğu kesimlerden ülkemizi terk edecek ancak cuma öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı hava yurda giriş yapacak. Cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de başlayan yağışlar, hafta sonu tüm yurtta etkili olacak." diye konuştu.

Macit, genellikle sağanak şeklinde olacak yağışların Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde özellikle eğimli kesimlerde çığ tehlikesinin bulunduğuna işaret eden Macit, dikkatli olmaları için bu konuda vatandaşları uyardı.

3 büyükşehirde yağış bekleniyor

Macit, hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyrettiğini vurgulayarak, "Sıcaklıklar cumaya kadar böyle devam edecek, cumadan sonra artarak özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak." dedi.

3 büyükşehirde gelecek 3 gün boyunca yağış beklendiğini aktaran Macit, şunları kaydetti:

"Ankara'da sıcaklıklar 9-10 derece civarında, cuma günü sıcaklıkların artarak 16-17 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar İstanbul'da 16-17, İzmir'de 17-18 derece civarında olacak."

Kaynak: AA

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj

Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
Erol Köse hayatını kaybetti
