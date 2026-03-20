Yağışlı Yolda Takla Atan Araçta Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Yağışlı Yolda Takla Atan Araçta Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

20.03.2026 16:50
Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsü Oğuz Şeker'in kontrolündeki otomobil takla attı; 26 yaşındaki Şeker öldü.

1) TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü Oğuz Şeker (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Körez Kavşağı'nda meydana geldi. Oğuz Şeker'in kullandığı 20 SU 620 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeker, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

