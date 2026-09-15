Yağlıdere\'de Ahilik Haftası yürüyüşle kutlandı, Giresun\'un yılın ahisi Özdemir\'e plaket verildi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Tören kapsamında katılımcılar mehter takımı eşliğinde Sağsıağzı mevkisinden ilçe meydanına yürüdü.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, ahiliğin kardeşlik, ahlak, maneviyat, dürüstlük, ticaret ahlakı ve haram-helal dengesini korumak anlamına geldiğini vurguladı.

Ahilik geleneğinin geçmişten bugüne önemli bir miras olduğunu aktaran Temür, "Bu konuda büyüklerimiz çok becerikli ve çok mahirdi. Her konuda olduğu gibi ahilik noktasında da bize örnek olmuşlardır. Hala bu güzel örnek ülkemizde, milletimizde ve Anadolu'da yaşatılıyor." dedi.

Vali Yardımcısı Şahin Bayhan ise ahiliğin Anadolu'nun vatanlaşmasında önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Giresun'da yılın ahisi seçilen 55 yıllık tornacı esnafı Mustafa Özdemir'e plaket takdim edildi.