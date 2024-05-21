Yağlıdere\'de Öğrenciler İçin Okuma Bayramı Etkinliği

Güncel

Yağlıdere'de öğrenciler için okuma bayramı etkinliği gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde organize edilen ektinlikte okuma ve yazma öğrenen birinci öğrenciler "Harfler konuşuyor", "ABC" ve "Sayılar" gibi gösteriler sergiledi. Etkinlikte öğrenciler şarkılar söyleyerek eğlendi.

Okul Müdürü Ömürcan Öztürk, öğrencilerin okuma ve yazma çalışmalarındaki başarılarını kutlamak, öz güvenlerini geliştirmek ve birlikte paylaşımda bulunmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Etkinlik sonunda öğrencilere "Artık okuyorum yazıyorum" madalyası verilerek pasta kesildi.