Yağlıdere'de taşkın riskine karşı Ömerli Mahallesi'nde menfez yenilenecek - Son Dakika
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Yağlıdere'de taşkın riskine karşı Ömerli Mahallesi'nde menfez yenilenecek

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Yağlıdere\'de taşkın riskine karşı Ömerli Mahallesi\'nde menfez yenilenecek
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Yağlıdere'de taşkın riskini azaltmak için Espiye-Yağlıdere kara yolundaki Ömerli Mahallesi'nde menfez çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Yaşar İbaş, altyapının yenileneceğini, DSİ ekiplerince U kanal ve yan duvar yapılacağını belirtti.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde taşkın riskine karşı menfez çalışması başlatıldı.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Karayolları ekiplerinin Ömerli Mahallesi Kayalı mevkisinde, Espiye-Yağlıdere kara yolu üzerinde çalışma yürüttüğünü belirtti.

Mevcut altyapının menfezle yenileneceğini ifade eden İbaş, aynı bölgede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince U kanal ve yan duvar çalışması da yapılacağını kaydetti.

İbaş, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede taşkın riskinin azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, çalışmalarda emeği geçen kurum yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüYaşar İbaşGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Yağlıdere'de taşkın riskine karşı Ömerli Mahallesi'nde menfez yenilenecek - Son Dakika
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