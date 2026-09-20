Yağlıdere\'de taşkın riskine karşı Ömerli Mahallesi\'nde menfez yenilenecek

Yağlıdere'de taşkın riskine karşı Ömerli Mahallesi'nde menfez yenilenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yağlıdere'de taşkın riskini azaltmak için Espiye-Yağlıdere kara yolundaki Ömerli Mahallesi'nde menfez çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Yaşar İbaş, altyapının yenileneceğini, DSİ ekiplerince U kanal ve yan duvar yapılacağını belirtti.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde taşkın riskine karşı menfez çalışması başlatıldı.
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Karayolları ekiplerinin Ömerli Mahallesi Kayalı mevkisinde, Espiye-Yağlıdere kara yolu üzerinde çalışma yürüttüğünü belirtti.
Mevcut altyapının menfezle yenileneceğini ifade eden İbaş, aynı bölgede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince U kanal ve yan duvar çalışması da yapılacağını kaydetti.
İbaş, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede taşkın riskinin azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, çalışmalarda emeği geçen kurum yetkililerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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