Yağmur Apartmanı İle İlgili Firari Mühendis Gözaltında - Son Dakika
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Yağmur Apartmanı İle İlgili Firari Mühendis Gözaltında

Yağmur Apartmanı İle İlgili Firari Mühendis Gözaltında

Hatay Kırıkhan'da 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili firari mühendis Mehmet Yunus, İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yunus'un duruşması 13 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek.

30.11.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
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Ali AKSOYER/İSTANBUL HATAY Kırıkhan'da 26 kişinin yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanı'yla ilgili hazırlanan iddianamede 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan firari olarak aranan mühendis Mehmet Yunus, İstanbul'da gözaltına alındı. Mehmet Yunus, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanıyla ilgili ilk duruşma 13 Şubat 2025 yılında yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yağmur Apartmanın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti. Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmaö suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İdianamede adı geçen 8 kişi içinde bulunan inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli'de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehmet Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi. Mehmet Yunus, önce Asayiş şube müdürlüğüne getirilirken, işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Şüpheli burada ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanı ile ilgili ilk duruşma 13 şubat 2025 tarihinde başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yağmur Apartmanı İle İlgili Firari Mühendis Gözaltında - Son Dakika

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