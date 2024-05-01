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Yağmur suyu taşkını asfaltı çökertti

KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen su taşkını asfaltı çökertti.

Kayseri'de akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış kentin farklı noktalarında olumsuzluklara neden oldu. Yağışın ardından Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'nde bulunan bir tahliye kanalının da yağmur suları ile taşması sonucunda asfaltta çökme meydana geldi.

Valilik uyardı

Öte yandan akşam saatlerinde Kayseri Valiliği tarafından yapılan uyarıda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre; 01.05.2024 Çarşamba günü Kayseri çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.