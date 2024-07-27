Yağmura en çok onlar sevindi
Serinlemek için yağışın altına girdiler
DÜZCE - Düzce'de etkili olan sağanak yağış aniden bastırınca, yağmurun altına girenler böyle sevindi.
Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından Kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Bazı kişiler tente altlarına girerek sağanaktan kaçarken, bazı kişiler ise yağışın altında oyun oynayarak serinlemeye çalıştı. 5 dakika boyunca şiddetli yağış sebebi ile işletmelerine su girmesini istemeyen esnaflarda taşkınla mücadele etti.
Son Dakika › Güncel › Yağmura en çok onlar sevindi: Serinlemek için yağışın altına girdiler - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?