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Yağmurun keyfini böyle çıkardılar

KARABÜK - Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bir çift de durumu fırsat bilip yağmur altında dans etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te sağanak etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle kimi vatandaşlar zor anlar yaşarken kimi de keyfini çıkardı. Bir çocuk göle dönen yolda yere yatıp yuvarlanarak yağmurun tadını çıkardı.

Mısak-ı Milli Meydanında da isimleri öğrenilemeyen bir çift yağmura aldırış etmeden dans etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi