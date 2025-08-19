Yahşihan Belediyesi'nde İrtikap Soruşturması

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçe Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında belediyenin eski dönem görevlilerinden 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da olduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik irtikap soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda, belediyenin önceki dönem görevlileri Ş.A. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, ?kurusıkı tabanca, ?147 fişek ve ?2 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

27 MAYIS OPERASYONU

27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan, C.A., M.T., K.T., İ.A., F.M., M.Ç. ve A.Ü., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla, M.Ç. ve A.Ü. ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.