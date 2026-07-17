Yahşihan'da İrtikap Davası: 11 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yahşihan'da İrtikap Davası: 11 Sanığa Hapis Cezası

Yahşihan\'da İrtikap Davası: 11 Sanığa Hapis Cezası
17.07.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Yahşihan Belediye Başkanı ve İmar Müdürüne 6 yıl 8 ay, diğer 9 sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

KIRIKKALE'de 11 sanıklı 'irtikap' davasında, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile eski Belediye İmar Müdürü M.T.'ye 6 yıl 8'er ay, 9 sanığa ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Mayıs 2025 tarihli talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve eski Belediye İmar Müdürü M.T.'nin de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Osman Türkyılmaz ile bazı sanıklar hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edilirken, kamu görevlisi olmayan diğer sanıklar hakkında ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık tutuklanırken, tutuklu sanıklar yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü M.T., İ.A., Ü.T., F.M., T.A. ve M.T. ile avukatları katıldı. Sanıklardan B.U. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, K.T., C.A. ve İ.A. ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede savunma yapan Osman Türkyılmaz, hakkında açılan davanın siyasi bir kumpas olduğunu öne sürerek beraatini talep etti. Mahkemedeki diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat istedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile eski İmar Müdürü M.T.'ye 'irtikap' suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Davada yargılanan diğer 9 sanığa ise yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti ayrıca Osman Türkyılmaz'ın Türk Ceza Kanunu'nun 53/5'inci maddesi kapsamında belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti. Ayrıca, sanıkların adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahşihan'da İrtikap Davası: 11 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
16:02
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı Karı-koca yan yana defnedildi
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 16:26:21. #7.13#
SON DAKİKA: Yahşihan'da İrtikap Davası: 11 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.