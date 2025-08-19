Yahşihan'da İrtikap Soruşturması: İki Gözaltı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik irtikap soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda, belediyenin önceki dönem görevlileri Ş.A. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, ?kurusıkı tabanca, ?147 fişek ve ?2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. ve F.M. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.