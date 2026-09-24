Yahşihan operasyonunda eski başkanın evindeki para emanete alındı, lüks yata el konuldu

Yahşihan operasyonunda eski başkanın evindeki para emanete alındı, lüks yata el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yahşihan Belediyesi'ne yönelik operasyonda eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evinde bulunan paralar sayılarak adli emanete alındı, gazeteci Özlem Ö.'nün evinde bir miktar dolar ele geçirildi. Eski İmar Müdürü Ulaş B.'nin ev ve araçlarına, Bodrum'daki lüks yatına el konuldu.
ARAMALARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ, LÜKS YATA EL KONULDU
Yahşihan Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evinde yapılan aramada bulunan paralar sayılarak adli emanete alındı. Şüphelilerden gazeteci Özlem Ö.'nün evindeki aramada da bir miktar dolar ele geçirildi. Eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü Ulaş B.'nin ise ev ve araçlarına el konuldu. Ulaş B.'nin Bodrum'da bulunan lüks yatına da el koyma tedbiri uygulandı.
Kaynak: DHA
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