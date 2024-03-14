Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait gayrimenkulleri satma toplantısı iptal edildi

NEW İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için New York Brooklyn'deki bir sinagogda yapılması planlanan toplantı gelen tepkiler üzerine iptal edildi.
The Jerusalem Post'un haberine göre, Brooklyn'deki Khal Bnei Avrohom Yaakov Sinagogu'nda yapılması kararlaştırılan toplantıdan "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle vazgeçildi.
Daha önce benzeri toplantılara tepki gösteren Filistin yanlısı gruplar, iptali "zafer" olarak değerlendirdi.
New Jersey eyaletine bağlı Teaneck'teki protestonun organizatörü Rich Siegel da AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, iptal için "bu büyük bir başarı" ifadesini kullandı.
Söz konusu satış etkinliğinin, Zoom üzerinden yapıldığını belirten Siegel, "Korkuyorlar, çaresizler. Gündemlerini sürdürmek için ellerinden gelen her yolu kullanacaklar. Yine de yüz yüze etkinliğin iptal edilmesi büyük bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.
25 yıldır Teaneck'te yaşayan Amerikalı bir Yahudi olan Siegel, şehir meclisinde yaptığı konuşmada sinagoglarda yapılan bu satışlara gösterdiği tepki ile sosyal medyada gündem olmuştu.
5 Mart'ta New Jersey Englewood'daki Ahavath Torah Sinagogu'nda, 10 Mart'ta da Teaneck Keter Torah Sinagogu'nda yapılan benzeri satış toplantıları, aralarında barış yanlısı Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce gösterici tarafından sinagogların önünde protesto edilmişti.
" İsrail'deki eviniz" adlı yasa dışı İsrailli yerleşimci bir grup ile merkezi Texas eyaletinde bulunan Keller Williams adlı emlak şirketi tarafından New Jersey, New York, Toronto ve Montreal'da organize edilen ilgili satış toplantıları halka kapalı yapılıyordu.
İsrail şehirlerinin yanı sıra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu alanların pazarlandığı satış toplantıları için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor ve sadece Yahudi üyeler girebiliyordu.
Son Dakika › Güncel › Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait gayrimenkulleri satma toplantısı iptal edildi - Son Dakika
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