Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 66 Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı

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Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait iki evi ateşe verdiği ve 66 bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti Yerleşim Dosyaları Sorumlusu Mutez Beşşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin eşlik ettiği onlarca Yahudi yerleşimcinin Kuzey Ağvar'da Filistinlilerin yaşadığı bölgeye saldırdığını, iki evi ateşe verdiğini söyledi.

Beşşarat, 66 bölge sakininin saldırı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında dünden bu yana Batı Şeria'nın pek çok köy ve kasabasında Filistinliler ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu saldırılar sonucu cuma gününden bu yana Batı Şeria'daki hastanelere çoğu gerçek mermiyle yaralanan en az 55 kişinin getirildiği bildirilmişti.

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan bir çocuğun kaybolmasının ardından silahlı Yahudi yerleşimciler, Filistin beldelerine saldırılarını artırmıştı.

İsrail ordusu, gün içinde yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan 14 yaşındaki çocuğun cesedinin kırsal arazide bulunduğunu duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.