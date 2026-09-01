Yahyalı'da 1,2 kg Esrar Ele Geçirildi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,2 kg esrar ve bir tabanca ele geçirildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Yahyalı ilçesinde yaşayan V.B'nin evine operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada, 1 kilo 200 gram kubar esrar ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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