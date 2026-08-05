Yahyalı'da 3 Tekerlekli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Yahyalı'da 3 Tekerlekli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yahyalı\'da 3 Tekerlekli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kayseri Yahyalı'da meydana gelen kazada Mehmet Baş hayatını kaybetti, 2 torunu yaralandı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde 3 tekerlekli motosikletin dere yatağına devrildiği kazada Mehmet Baş hayatını kaybetti, 2 torunu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yahyalı ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Baş'ın kontrolünü kaybettiği 3 tekerlekli motosiklet, dere yatağına devrildi. Kazada Mehmet Baş ile yanındaki 2 torunu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Baş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, yaralı 2 torunu ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yahyalı'da 3 Tekerlekli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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