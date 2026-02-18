Yahyalı'da Sel Tahribatı İncelendi - Son Dakika
Yahyalı'da Sel Tahribatı İncelendi

Yahyalı\'da Sel Tahribatı İncelendi
18.02.2026 22:14
Yahyalı'da sağanak sonrası kaymakam, belediye başkanı ve jandarma sel bölgelerini inceledi.

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Özkan, ilçede etkili olan sağanağın ardından yaşanan selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

Yahyalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde gün boyu etkili olan sağanak, kırsal mahallelerde sel ve taşkınlara neden oldu.

Karaköy ve Balcıçakırı mahalleleri ile Kapuzbaşı Güney Şelalesi çevresindeki turizm işletme alanlarında hasar meydana geldi.

Heyet, selden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar ve işletme sahipleriyle görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, belediyenin tüm ekiplerinin sahada olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlçedeki tüm kurumların uyum içerisinde çalışarak olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiğinin altını çizen Öztürk, bölgede su tahliyesi, yol açma ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Jandarma, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahyalı'da Sel Tahribatı İncelendi - Son Dakika

