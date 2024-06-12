Yakakent Belediyesi, 8. sınıf öğrencilerine İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenledi

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Yakakent Belediyesinin öncülüğünde 8. sınıf öğrencilerine yönelik İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenlendi.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, yaptığı açıklamada, belediye öncülüğünde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen İstanbul ve Çanakkale gezileri ile öğrencilerin eğitimine, sosyal, kültürel ve tarihi gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Proje kapsamında 8. sınıf öğrencilerini Türk tarihinin önemli zaferinin yaşandığı topraklara uğurladıklarını aktaran Aydoğdu, öğrencilere hayırlı ve keyifli bir gezi diledi.

Yakakent'ten yola çıkan öğrenciler, İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı ve Boğaz turu yapacak.

Ardından Çanakkale'ye geçecek öğrenciler, Çanakkale Zaferi'nin izlerini yerinde görme imkanı bulacak.