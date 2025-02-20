Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.
İlçeye bağlı kırsal mahallelerde devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yakakent'te Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı - Son Dakika
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