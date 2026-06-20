Yakan Ailesi YKS\'ye Birlikte Girdi

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yakan ailesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( YKS ) birlikte ter döktü. Anne, baba ve oğul aynı okulda sınava girip, sonuçları beklemeye başladı.

Fatsa ilçesinde postacı olarak görev yapan Ümit Yakan, eşi Ayşegül Yakan ve oğulları Arda Yakan, uzun süren hazırlık sürecinin ardından YKS heyecanını aynı gün yaşadı. Üniversite eğitimi hedefleyen aile üyeleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav merkezi olarak belirlenen Fatsa Anadolu Lisesi'nde sınava girdi. Aynı okulda sınava giren aile üyeleri, diğer adaylar ile velilerin de dikkatini çekti.

BİRLİKTE HAZIRLANDILAR

Eğitim hayatlarına yeni bir yön vermek isteyen aile bireyleri, sınava birlikte hazırlanmanın kendilerine önemli bir motivasyon sağladığını ifade etti. Yakan ailesi, öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşının olmadığını gösterirken, aynı hedef doğrultusunda emek vererek YKS maratonunu birlikte tamamladı. Eğitim azimleriyle dikkat çeken aile, sonuçların açıklanacağı günü heyecanla beklediklerini belirtti.