Yalan Haberler Dünyanın Gerçek Gündemlerinden Birini Oluşturuyor

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Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, "Yalan ve asılsız haberler, dünyanın gerçek gündemlerinden birini oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre, yalan haberlere inanma oranı, doğru haberlere inanma oranına göre 6 kat daha fazla. X'te yapılan bir araştırmaya baktığımızda da yalan haber yüzde 70 daha fazla dolaşıma girebiliyor." dedi.

Sözen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, başkanlığın, kurulduğu günden bu yana hem dünyada hem de Türkiye'de anlık değişimlere cevap verebilen, çözümler üretebilen bir kurum olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

İçindeki çeşitli birimlerle beraber yurt içi ve yurt dışında sonsuz çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığının, anlık değerlendirmeler yapabilme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Sözen, dünyada değişimlerin, anlık değişimler halinde ortaya çıktığını anlattı.

Sözen, şöyle devam etti:

"Bu anlık değişimlerin, yeni hegemonik alanlara yol açtığına hepimiz şahidiz. Bunlardan ilki, dil hegemonyası alanı diyebiliriz. Başta dijital dünya olmak üzere, sanal dünyanın dili İngilizce. İngilizce, teknolojinin dili, teknolojiyi elinde bulunduranların dili. Bir diğer önemli değişim, devletler karşısında şirketler ya da şirketler karşısında devletlerin durumu. Hepimiz biliyoruz ki şirketler, devletler üzerinde söz sahibi olmaya başladı. Dünyada yaşanan çatışmaların, özellikle bitmek tükenmek bilmeyen Orta Doğu'da yaşanan sorunların bir kısmı, ne yazık ki şirket kararlarına ilişkin seyrediyor. Şirketlerin çıkarları devletlerin önüne geçti. Gazze'de, Suriye'de yaşanan olaylar gibi terör dahi, şirketler tarafından mübah görülebiliyor."

"21. yüzyıl, teknolojinin egemen olduğu bir yüzyıl"

Prof. Dr. Edibe Sözen, oyun kapitalizmi, kripto para mühendisliğine dayalı blok zinciri teknolojisi ve veri zenginliğine sahip olunmasının diğer önemli değişimler olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve AA Teyit Hattı'nın asılsız haberlerle ilgili anlık çözümler ürettiğini aktaran Sözen, "Yalan ve asılsız haberler, dünyanın gerçek gündemlerinden birini oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre, yalan haberlere inanma oranı, doğru haberlere inanma oranına göre 6 kat daha fazla. X'te yapılan bir araştırmaya baktığımızda da yalan haber yüzde 70 daha fazla dolaşıma girebiliyor. Aşağı yukarı bütün ülkeler bu konuya ilişkin çeşitli tedbirler gündeme getiriyorlar." dedi.

Sözen, şunları kaydetti:

"İletişim modelimizde ne olmalı, en genel başlığı itibarıyla söylemek istersem, uzay hakkında bilgiye sahip olmamız lazım. TÜRKSAT'ın çalışması, astronotların uzaya gönderilip çalışma yapması gibi. Bilginin güncellenmesi lazım. 21. yüzyıl, teknolojinin egemen olduğu bir yüzyıl. Bilginin bu anlamda güncellenmesi lazım. ve zaman meselesi. Uzay, bilgi, zaman üzerinde çalışma yapan ülkeler, önümüzdeki yıllarda kendilerini çok daha ön planda tutacaklar ve çağın koşullarına yön verecekler."

Sempozyumda çeşitli oturumlar düzenlenecek

Açılış konuşmalarının ardından "Gazetecilerin Gözünden İletişim ve Medya Ekosistemi" oturumu düzenlendi.

Sempozyumun öğleden sonraki kısmında ise "Yöneticilerin Gözünden Türkiye İletişim Modeli", "Yeni Medyanın Gücü ve Etkisi", "İletişimde Hakikat Mücadelesi ve "İletişim Başkanlığı Çalışanlarının Gözünden Türkiye İletişim Modeli" oturumları yapılacak.