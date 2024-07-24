Yalan Haberler Dünyanın Gerçek Gündemlerinden Birini Oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalan Haberler Dünyanın Gerçek Gündemlerinden Birini Oluşturuyor

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, yalan ve asılsız haberlerin dünyanın gerçek gündemlerinden birini oluşturduğunu belirtti. Yapılan araştırmalara göre, yalan haberlere inanma oranı doğru haberlere inanma oranına göre 6 kat daha fazla. Sözen ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın anlık değişimlere cevap verebilen bir kurum olduğunu vurguladı.

24.07.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, "Yalan ve asılsız haberler, dünyanın gerçek gündemlerinden birini oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre, yalan haberlere inanma oranı, doğru haberlere inanma oranına göre 6 kat daha fazla. X'te yapılan bir araştırmaya baktığımızda da yalan haber yüzde 70 daha fazla dolaşıma girebiliyor." dedi.

Sözen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, başkanlığın, kurulduğu günden bu yana hem dünyada hem de Türkiye'de anlık değişimlere cevap verebilen, çözümler üretebilen bir kurum olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

İçindeki çeşitli birimlerle beraber yurt içi ve yurt dışında sonsuz çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığının, anlık değerlendirmeler yapabilme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Sözen, dünyada değişimlerin, anlık değişimler halinde ortaya çıktığını anlattı.

Sözen, şöyle devam etti:

"Bu anlık değişimlerin, yeni hegemonik alanlara yol açtığına hepimiz şahidiz. Bunlardan ilki, dil hegemonyası alanı diyebiliriz. Başta dijital dünya olmak üzere, sanal dünyanın dili İngilizce. İngilizce, teknolojinin dili, teknolojiyi elinde bulunduranların dili. Bir diğer önemli değişim, devletler karşısında şirketler ya da şirketler karşısında devletlerin durumu. Hepimiz biliyoruz ki şirketler, devletler üzerinde söz sahibi olmaya başladı. Dünyada yaşanan çatışmaların, özellikle bitmek tükenmek bilmeyen Orta Doğu'da yaşanan sorunların bir kısmı, ne yazık ki şirket kararlarına ilişkin seyrediyor. Şirketlerin çıkarları devletlerin önüne geçti. Gazze'de, Suriye'de yaşanan olaylar gibi terör dahi, şirketler tarafından mübah görülebiliyor."

"21. yüzyıl, teknolojinin egemen olduğu bir yüzyıl"

Prof. Dr. Edibe Sözen, oyun kapitalizmi, kripto para mühendisliğine dayalı blok zinciri teknolojisi ve veri zenginliğine sahip olunmasının diğer önemli değişimler olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve AA Teyit Hattı'nın asılsız haberlerle ilgili anlık çözümler ürettiğini aktaran Sözen, "Yalan ve asılsız haberler, dünyanın gerçek gündemlerinden birini oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre, yalan haberlere inanma oranı, doğru haberlere inanma oranına göre 6 kat daha fazla. X'te yapılan bir araştırmaya baktığımızda da yalan haber yüzde 70 daha fazla dolaşıma girebiliyor. Aşağı yukarı bütün ülkeler bu konuya ilişkin çeşitli tedbirler gündeme getiriyorlar." dedi.

Sözen, şunları kaydetti:

"İletişim modelimizde ne olmalı, en genel başlığı itibarıyla söylemek istersem, uzay hakkında bilgiye sahip olmamız lazım. TÜRKSAT'ın çalışması, astronotların uzaya gönderilip çalışma yapması gibi. Bilginin güncellenmesi lazım. 21. yüzyıl, teknolojinin egemen olduğu bir yüzyıl. Bilginin bu anlamda güncellenmesi lazım. ve zaman meselesi. Uzay, bilgi, zaman üzerinde çalışma yapan ülkeler, önümüzdeki yıllarda kendilerini çok daha ön planda tutacaklar ve çağın koşullarına yön verecekler."

Sempozyumda çeşitli oturumlar düzenlenecek

Açılış konuşmalarının ardından "Gazetecilerin Gözünden İletişim ve Medya Ekosistemi" oturumu düzenlendi.

Sempozyumun öğleden sonraki kısmında ise "Yöneticilerin Gözünden Türkiye İletişim Modeli", "Yeni Medyanın Gücü ve Etkisi", "İletişimde Hakikat Mücadelesi ve "İletişim Başkanlığı Çalışanlarının Gözünden Türkiye İletişim Modeli" oturumları yapılacak.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Edibe Sözen, Dünya, Medya, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalan Haberler Dünyanın Gerçek Gündemlerinden Birini Oluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Erdoğan: Türkiye’de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 13:24:19. #1.13#
SON DAKİKA: Yalan Haberler Dünyanın Gerçek Gündemlerinden Birini Oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement