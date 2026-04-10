Yalçın'dan SGK Başkanı'na Ziyaret

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK Başkanı Yunus Elitaş'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Yeni görevi vesilesiyle Sn.Elitaş'a hayırlı olsun dileklerimizi iletirken aynı zamanda Kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin gündeminde sosyal güvenlikle ilgili önemli hususları görüştük. Seyyanen ödeme başta olmak üzere bütün gelirlerin 5434 ve 5510 sayılı Kanunlara göre prim matrahlarına/emekli keseneklerine dahil edilmesi gerektiğini, seyyanen ödemenin memur emeklilerimizin emekli aylığına yansıtılmaması nedeniyle emeklilerin yaşadığı mağduriyeti konuştuk" ifadesini kullandı.

Yalçın şöyle dedi:

"SGK'nın mevcut yapısı incelendiğinde sosyal güvenlik sistemi; gelir-gider dengesi noktasında sorunlu alanlarından kurtulmuş, kurumsal kapasitesini artırmış ve kurumun gelirleri yükselmiştir. Kamu görevlilerimizin çalışırken alın terinden ve emeğinden verdiği primlerin karşılığını emeklilik döneminde insan onuruna yakışacak şekilde alması gerekmektedir."

SGK personelimizin görev ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerine, özlük ve mali hakların geliştirilmesine yönelik beklentileri ve kariyer sisteminin kamu için hayatiyetine değindik."