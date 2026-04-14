Yalçın\'dan YÖK\'e Mali Hak Talepleri

14.04.2026 13:55
Eğitim-Bir-Sen Başkanı Yalçın, YÖK Başkanı Özvar'a üniversite çalışanlarının hakları için talepler iletti.

EĞİTİM-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti. Yalçın ziyarette, Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı öncesi üniversite çalışanlarının özlük ve mali haklarına ilişkin sorunların çözümüne yönelik görüş ve talepleri iletti.

Başkan Yalçın ziyarette, öğretim elemanlarının mali haklarına artış sağlanması taleplerini her fırsatta dile getirdiklerini, üniversite ödeneği ve yükseköğretim tazminatı oranlarının artırılması ile ek ders ücreti gösterge rakamlarının en az iki kat artırılması yönündeki talebi dile getirdi. Başkan Yalçın, akademik zammın elzem olduğunu belirterek, "Üniversitelerde çalışma barışı ve huzuru için idari personelin 'üvey evlat' hissetmemesi gerekmektedir. Üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği sürecinin kalıcı, sürekli ve şeffaf şekilde kurumsallaştırılması gerekir. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün bu konudaki fonksiyonunu biliyoruz. Sağlıklı çözüm için girişimleri sürdürmektedirler" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, geçen yıl olduğu gibi bu konuya yaklaşımlarının pozitif olduğunu belirtti.

Genel Başkan Ali Yalçın, ayrıca MEB bünyesindeki doktoralı öğretmenlerin üniversite kütüphanelerine fiziki ve uzaktan erişimi ile veri tabanlarından yararlanabilmelerine yönelik talepleri de iletti. YÖK Başkanı Özvar, bu talebin KİK'te tartışılmasını önerdi. YÖK Başkanı Özvar, ayrıca öğrenci affının en kapsamlı şekilde düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
