Yalçın Küçük Son Yolculuğuna Uğurlandı

KIBRIS Barış Harekatı'nda asteğmen olarak görev yapan yazar ve sosyolog Yalçın Küçük, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilen Küçük'ün naaşını askerler taşıdı.

Ankara'da bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Küçük 6 Nisan Pazartesi günü hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi İsmet Oğultürk Camisi'nde kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kıbrıs Harekatı'nda asteğmen olarak görev yapan Küçük'ün naaşı, Türk bayrağına sarılarak askeri törenle uğurlandı. Törende, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, çok sayıda gazeteci ve ailesi yer aldı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,