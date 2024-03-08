Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Koçer, mesajında, kadınların eğitimden kültür sanata, ekonomiden siyaset ve spor gibi tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, tek bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyoruz. İnsanlık tarihindeki nice örnekler gibi ülkemizin kadınları, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelemizde daima en ön safta yer aldılar. Kadınlara her zaman destek veriyoruz."
Koçer, ilçedeki kadınlara karanfil dağıttı, İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır'ı ziyaret etti.
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Çin Ulaştırma Bakanı Li Xiaopeng, Çin'in toplu taşıma sisteminin yüzde 77,6'sında yeni enerjili araçların kullanıldığını açıkladı. Li, Çin'in yeşil ve akıllı ulaştırmada hızlı gelişim sergilediğini belirtti ve akıllı yol, akıllı demiryolu ve akıllı liman inşasına hız verildiğini kaydetti. Çin'in dünyanın en büyük yüksek hızlı demiryolu ağı, otoyol ağı ve limanlar grubu inşa ettiği ifade edildi.
Siirt-Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri önünde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özalp ilçesinde Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen 'Yem Bitkileri Geliştirme Projesi-2' kapsamında 74 çiftçiye 9 bin 895 kilogram yonca, korunga ve fig tohumu dağıtımı yapıldı.
Düzce'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sürücülere ve yolculara sürpriz yapmak için uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler, durdurdukları araçlardaki kadın sürücülere ve yolculara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından hazırlanan videoda, Türkiye, Polonya, Avusturya, Güney Kore, Brezilya ve Japonya'dan sporcular, işaret diliyle güçlü olduklarını ve istediklerini yapabileceklerini mesajını verdi. Videoda sporcuların mesajı, 7 dilde alt yazılı olarak yer aldı.
Pendik'te ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan, ev sahiplerinden habersiz evleri için satış ilanı verip ön ödeme toplayarak emlak dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Pendik'te açtıkları emlak şirketi üzerinden ilan sitelerine daire satışı ilanı verip, sonradan görüştükleri vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarına yönelik çalışma yürüttü.
Telegram'ın yeni güncellemesiyle kullanıcılar artık bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek. Ayrıca işletme hesapları otomatik cevap verebilme ve metin renklendirme gibi özelliklere de sahip olacak. Telegram'ın bu atılımı, küçük işletme sahipleri için büyük bir avantaj sağlıyor.
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